Berlin

"Und meine Meinung für die Zeit nach Olympia bleibt dieselbe. Ich will schauen, wie Olympia verläuft, was danach kommt, was es für Möglichkeiten gibt. Sollte ich überlegen, weiterzumachen, muss man schauen, wie viel Spaß ich noch habe und ob ich das privat vereinbaren kann."

Die Sommerspiele waren wegen der Coronavirus-Pandemie von diesem ins kommende Jahr verlegt worden. Hausding hat für Tokio seine vierte und letzte Olympia-Teilnahme geplant. 2008 in Peking gewann er zusammen mit Sascha Klein im Synchronspringen vom Turm Silber, vor vier Jahren in Rio sicherte er sich die Bronzemedaille im Kunstspringen vom Drei-Meter-Brett. Bei Welt- und Europameisterschaften sammelte Hausding zahlreiche Medaillen; mit 15 EM-Titeln ist er in Europa die Nummer 1 seiner Sportart.

Anzeige

Der Berliner kann aktuell wegen der Corona-Krise nicht wie üblich trainieren. "Es geht so weit gut, aber nach mehr als zwei Wochen ohne Training wird einem schon langweilig. Der Sport ist unser Beruf und wir können ja als Wasserspringer nicht im Homeoffice arbeiten", sagte Hausding, der sich wegen eines Verdachtsfalls im Umfeld selbst testen ließ. "Das Ergebnis war zum Glück negativ. Man wird in solchen Zeiten sensibler und achtet auf jeden Hustenreiz."

Weitere NP+ Artikel

dpa