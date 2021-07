Jessica von Bredow-Werndl: "Es fühlte sich unecht an"

Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl hat ihr Glück auch einen Tag nach ihrem zweiten Goldgewinn bei den Tokio-Spielen nicht fassen können.

"Ich bin aufgewacht, und es fühlte sich so unecht an", sagte die 35 Jahre alte Reiterin nach weniger als vier Stunden Schlaf am Donnerstag.