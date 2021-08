Hockey-Herren stehen in Tokio im Halbfinale

Tokio

Die deutschen Hockey-Herren haben bei den Sommerspielen von Tokio die Hitzeprobe gegen Olympiasieger Argentinien bestanden und souverän das Halbfinale erreicht.

Das Team von Bundestrainer Kais al Saadi setzte sich zum Auftakt der K.o.-Runde bei mehr als 30 Grad im Oi Hockey Stadium mit 3:1 (1:0) gegen Olympiasieger Argentinien durch.

Die deutschen Treffer erzielten Lukas Windfeder (19. Minute/48.) und Timm Herzbruch (40.) jeweils per Strafecke. Damit nahm die Auswahl des Deutschen Hockey-Bunds erfolgreich Revanche für die Niederlage im Halbfinale von Rio vor fünf Jahren und hat die Chance auf die fünfte Olympia-Medaille in Serie. In der Runde der besten Vier geht es am Dienstag gegen den Sieger aus der Partie zwischen den bislang ungeschlagenen Australiern und Europameister Niederlande.

Bei hoher Luftfeuchtigkeit agierten beide Teams zunächst verhalten, im ersten Abschnitt gab es keine nennenswerte Torszenen. Die erste Möglichkeit nutzte der Mülheimer Windfeder per Strafecke zu seinem vierten Turniertreffer und ließ dem 42 Jahre alten argentinischen Keeper Juan Manuel Vivaldi keine Chance.

Bislang hatte das deutsche Team bei dem Turnier in Tokio jeweils abwechselnd medaillenreife und schwächere Auftritte gezeigt. Nun zeigte sich die DHB-Auswahl nach dem 3:1 zum Abschluss der Vorrunde gegen die Niederlande konzentriert, überstand auch fünf Minuten in Unterzahl ohne Probleme.

Im Sprühregen der Ventilatoren versuchten sich die Spieler abzukühlen, der Platz wurde in der Halbzeit intensiv gewässert. Dem inzwischen in die Jahre gekommenen Team von Rio-Olympiasieger Argentinien war der Kräfteverschleiß deutlich anzumerken. Auf feine Vorlage von Kapitän Tobias Hauke erhöhte Herzbruch. Kurz vor Ende des dritten Viertels traf Constantin Staib mit der Rückhand den Pfosten.

Auch im Schlussabschnitt blieb das deutsche Team effizient: Windfeder verwertete die nächste Strafecke. Schlussmann Alexander Stadler musste sich zwar noch beim Strafecken-Treffer durch Maico Casella Schuth (52.) geschlagen geben, in größere Gefahr geriet der verdiente Sieg jedoch nicht mehr.

Die deutschen Hockey-Damen treffen in ihrem Viertelfinale am Montag (2.30 Uhr MESZ) ebenfalls auf Argentinien.

© dpa-infocom, dpa:210801-99-644999/2

dpa