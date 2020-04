Frankfurt/Main

"Wir konnten im Vorfeld und bei den WM 2019 in Doha unsere Erfahrungen sammeln und werden gut vorbereitet auf die Bedingungen in Tokio 2021 eingestellt sein."

Bei den Weltmeisterschaften im September und Oktober in Katar beeinträchtige die Hitze vor allem die Marathon- und Geher-Wettbewerbe. Fernsehbilder von restlos erschöpften und zum Teil kollabierten Athleten hatten auch dazu beigetragen, dass bei den ursprünglich in diesem Jahr vom 24. Juli bis 9. August geplanten Sommerspielen die Marathonläufe der Männer und Frauen kurzfristig nach Sapporo verlegt wurden. In der ehemaligen Winterspiele-Olympiastadt von 1972 herrscht ein milderes Klima. Die Tokio-Spiele werden wegen der Coronavirus-Pandemie nun vom 23. Juli bis 8. August 2021 veranstaltet.

dpa