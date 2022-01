So können Sie der NP-Sportstiftung helfen

Hannover

Wir unterstützen Einzelsportler, Mannschaften, Initiativen und Vereine gleichermaßen. Zum Beispiel den Turner Andreas Toba, dem wir auf seinem Weg zu Olympia 2016 in Rio geholfen hatten. Oder die vielen Flüchtlinge in Hannovers Fußball-Vereinen. Wir unterstützen auch 2022 wieder mit vielen kleinen und größeren Beträgen den Sport in Hannover und der Region.

Gutes tun: Robert Andreas Hesse übergibt einen Scheck über 3000 Euro an NP-Chefredakteur Carsten Bergmann. Quelle: Dröse

Ob durch Spenden von der Volksbank, der Sparkasse oder von Radio ffn, von NP-Lesern oder prominenten Fußballteams – viele Firmen, Initiativen und Einzelpersonen haben dazu beigetragen, dass die NP helfen konnte. Dem Sport – und Sportlern. „Wir verstehen uns als Partner des Sports und der Athleten“, sagt NP-Chefredakteur Carsten Bergmann, „die Erfolge der ersten Stiftungsjahre sind uns Ansporn und Verpflichtung für die Zukunft.“

Vom damaligen Madsack-Chef Herbert Flecken und dem LSB-Direktor Reinhard Rawe aus der Taufe gehoben, hat sich die NP-Sportstiftung sehr positiv entwickelt. Mittlerweile wurden bereits rund 400.000 Euro für Athleten oder Projekte ausgeschüttet. Bis jetzt haben wir mehr als 200 Projekte gefördert.

Zur Galerie Vereine, Privatpersonen, Firmen - viele haben mit kleinen und großen Spenden der NP-Sportstiftung geholfen. Hier eine kleine Auswahl der Spender.

Die NP-Sportstitfung ist eine Zustiftung zur neugegründeten Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung. Wir freuen uns über jeden einzelnen Euro auf unserem Spendenkonto:

Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung

Sparkasse Hannover

Bankleitzahl: 250 501 80

IBAN: DE 76 2505 0180 0910 1206 33

Stichwort: NP-Sportstiftung

Wenn wir Ihnen helfen können oder Sie einen Verein oder Sportler kennen, der Hilfe benötigt, können Sie uns ganz formlos schreiben: einfach eine Mail an sport@neuepresse.de oder simon.lange@madsack-sport.de, Stichwort: NP-Sportstiftung

Wir prüfen jeden Fall!