„Ich gehe an das Gerät und weiß, wenn ich abstürze, ist das Team für mich da.“ Mika Säfken ist Turner, 21 Jahre alt und Kapitän der Bundesliga-Mannschaft des TuS Vinnhorst. Als er über sein Team spricht, sitzt er auf dem hellblauen Schwingboden im Sportleistungszentrum, hinter ihm Ringe, Barren und Reck, am Fenster die Schnitzelgrube. Säfken ist ein „Hannoveraner Urgestein“ – so steht es auch in einer Broschüre des Vereins. Obwohl Turnen eigentlich eine Individualsportart ist, weiß er, wie wichtig der Zusammenhalt in der Mannschaft ist. „Da spielt ganz viel Teamgeist rein“, sagt Säfken.

Zur 14-köpfigen Mannschaft gehören fünf Teilnehmer der Olympischen Spiele in Tokio. Thierno Diallo: Zwölfter im Teamwettbewerb mit der spanischen Nationalmannschaft. Nils Dunkel: Achter mit dem deutschen Team, ebenso wie Philipp Herder. Und dann wären da noch Lukas Dauser und Rayderley Zapata – beide Silber, der erste am Barren für Deutschland, der zweite am Boden für Spanien.

Diese Turner haben dazu beigetragen, dass der TuS Vinnhorst in der Bundesliga in diesem Jahr ungeschlagen blieb. Drei Duelle, drei Siege. Dann das Halbfinale, wieder gewonnen. Schließlich der große Sieg im Finale gegen Wetzgau. Als Säfken den Saisonverlauf vor dem Finale Revue passieren lässt, erinnert er sich vor allem an den ersten Wettkampf. Da traten die Vinnhorster ebenfalls gegen Wetzgau an. „Ein starker Rivale“, sagt Säfken. Das neue Team habe auf Anhieb gut funktioniert, erzählt der Kapitän. „Das war der Startschuss, wir haben gemerkt: das Team stimmt, es kann losgehen.“

Doch es sind nicht nur die Olympiateilnehmer, die zum Erfolg des Teams beitragen. Vielmehr profitiert die Mannschaft von ihrer Ausgeglichenheit. „Wir sind sehr gut in der Breite aufgestellt. So können wir Ausfälle gut kompensieren“, erklärt Säfken. Das Sportleistungszentrum in Hannover, in dem Mannschaftskapitän Säfken trainiert, dürften allerdings die wenigsten vom Tus Vinnhorst kennen. Berlin, Hamburg, Halle – die Turner bereiten sich an unterschiedlichen Bundesstützpunkten auf die Wettkämpfe vor. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, präsentiert sich der Verein in der Öffentlichkeit als Team. Vorgespielt sei der Zusammenhalt aber nicht. „Man lernt sich schnell kennen“, so der Kapitän.

Getrübt wurde die Saison durch einige Verletzungen. Rayderley Zapata Santana fiel aus, Lukas Dauser sammelte bei den ersten Wettkämpfen noch ordentlich Punkte für das Team ein, verletzte sich dann aber an der Schulter. Und dann ist da noch die Fraktur im Fuß von Mika Säfken. Seit März laboriert der 21-Jährige an der Verletzung. Als auch im August der Knochen noch nicht wieder verheilt war, habe er sich schließlich doch für eine Operation entschieden, erzählt Säfken. Diese erfolgte im September, seitdem geht es bergauf.

Ein echte Einheit: Die Vinnhorster Riege bejubelt den Einzug ins Finale. Quelle: Stefan Zwing

In dieser Saison hat der Hannoveraner sein Team mental unterstützt. „Ich habe viel im Hintergrund organisiert, angefeuert, beim Einturnen geholfen“, erzählt Säfken. Damit er künftig auch selbst wieder antreten kann, übt er bereits jetzt wieder an den Geräten. Pro Woche turnt Säfken bis zu 30 Stunden, hinzu kommen andere Termine wie etwa Physiotherapie. Viele Teammitglieder seien in den Sportförderprogrammen der Polizei oder der Bundeswehr, erzählt Säfken. Er selbst hat sich hingegen für ein Lehramtsstudium entschieden. Sport und Mathe will er Kindern und Jugendlichen einmal beibringen. Bis es soweit ist, wird es aber noch dauern. Denn mehr als zwei, drei Kurse kann Säfken aufgrund des hohen Trainingspensum nicht zeitgleich belegen.

Ein großer Aufwand – für hohe Ziele. Säfken sieht Verbesserungsbedarf bei organisatorischen Dingen, wie etwa dem Social-Media-Auftritt des Teams. Für die Bundesliga wünscht der Kapitän seinem Team und sich, dass es 2022 ähnlich gut läuft wie in diesem Jahr. „Wir wollen wieder ins Finale kommen“, sagt er.

