Hannover

Wenn Liza Giese eine ruhige Kugel schieben will, macht sie sich schick dafür. Beim Snooker gibt es schließlich einen Dresscode. „Es ist ein Gen­tle­man­sport“, sagt die Wahl-Hannoveranerin – aber kein Sport nur für Männer. Die 26-Jährige ist eine der besten Snookerspielerinnen Deutschlands. 2021 holte sie EM-Bronze im Team und im Einzel Platz drei bei der deutschen Meisterschaft.

Dass Snooker Sport ist, da bestehe kein Zweifel: „Auf jeden Fall“, sagt Giese charmant, aber mit Nachdruck, „wer das nicht glaubt, soll sich mal anderthalb Stunden an den Tisch stellen und immer denselben Ball spielen. Immer mit derselben hohen Konzentration.“ Und eine Partie mit viel Taktik kann schon mal zweieinhalb Stunden dauern.

Im Alter von zehn Jahren nahm ihr Vater die mittlerweile 26-Jährige mal mit zum Billard. Der Senior spielte nur ab und zu als Hobby, die Tochter blieb hängen. Zum Snooker kam sie über Um­we­ge jedoch erst Jahre später: „Ich hatte es vorher schon mal gespielt, aber irgendwie hat es mich nicht gekriegt.“ Erst mit 17, 18 Jahren entwickelte sich die neue Leidenschaft. Giese erklärt’s: „Snooker ist herausfordernder als Poolbillard. Es dauert schon eine Zeit, bis du besser wirst, Frustrationstoleranz ist ein großes Stichwort. Du musst durchhalten, um was zu erreichen, aber dann fühlt es sich umso besser an!“ Ein- bis zweimal pro Woche trainiert sie, in der Vorbereitung auf einen Wettkampf häufiger. Das war in der Corona-Zeit nicht einfach, weil das Vereinsheim „ihres“ 1. DSC Hannover zu einer Gastwirtschaft gehört und deshalb zeitweise geschlossen war. An ihrer Leidenschaft für den Sport ändert das aber nichts.

Snooker gehört zu den Präzisionssportarten. Der Tisch ist größer als beim Billard, mit grünem statt blauem Tuch. So heißt der Tischbelag. Die Regeln sind auch andere: Auf dem Tisch liegen 15 rote und sechs andersfarbige Kugeln, die es abwechselnd in die Löcher zu spielen gilt. „Eigentlich ganz einfach“, findet Giese. Nur dass natürlich eine Menge Taktik dazugehört: Denn statt zu punkten, können Snookerspielerinnen und -spieler es dem Gegner auch einfach schwer machen, die passende Kugel zu versenken. „Lochsicherheit ist natürlich die erste Aufgabe, also die Kugeln zu versenken“, verrät die 26-Jährige, „aber manchmal ist es besser, lieber mal eine Sicherheit zu legen.“ Die Blockaden, damit der Gegner Kugeln nicht direkt anspielen kann, heißen Snooker. Und Fouls des Gegners bringen ebenfalls Punkte.

Giese hat Technik und Taktik drauf, es geht um Effet und Ruhe. „Wenn man lange genug spielt, sieht man ir­gend­wann Winkel.“ Ein weiterer Vorteil: Die 26-Jährige macht eine Ausbildung zur Kinderpsychotherapeutin und behält die Psyche im Blick: „Snooker ist ein sehr kognitiver Sport. Da ist es von Vorteil, sich selbst einschätzen zu können: wie es dir gerade geht, dass es okay ist, nervös zu sein, und dass Aufregung etwas Schönes sein kann.“

Langes Warten auf die EM-Nominierung

Bei der deutschen Meisterschaft spielt Giese seit ihren Anfängen ohnehin im­mer mit und räumte nur in einem Jahr keine Medaille ab. In diesem Jahr gab’s Einzel­bronze. Die EM-Nominierung war dafür Premiere. „Ich habe acht Jahre auf diese Möglichkeit gewartet“, erzählt sie stolz. Im Teamwettbewerb, in dem Giese zusammen mit Diana Sta­tecz­ny aus Heilbronn antrat, gibt es jeweils ein Einzel pro Spielerin, beim abschließenden Doppel wechseln sich die Teampartner beim Stoß ab. Mit dem Viertelfinale ka­men pro Partie zwei weitere Einzel dazu.

Mit einer feinen Leistung spielte sich das Duo zu Bronze. Nach der Niederlage im Halbfinale sei sie „erst mal sehr frustriert“ gewesen, verrät Giese. „Es hat einen Moment gedauert, aber dann war ich einfach richtig glücklich“, erzählt sie. Kein Wunder! Das Teambronze war die einzige Medaille fürs deutsche Aufgebot bei der EM in Portugal.

Von Jonas Szemkus