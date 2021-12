Hannover

Sie waren ganz knapp davor – und am Ende fehlten nur Nuancen. Die Eishockey-Mannschaft der Hannover Scorpions war in diesem Frühjahr auf dem besten Weg, in die DEL 2 aufzusteigen. Doch in den Play-offs der Oberliga reichte es nicht ganz für den Sprung in die Zweitklassigkeit.

Die Vorrunde in der Oberliga dominierte die Mannschaft von Trainer Tobias Stolikowski nach Belieben, gewann 36 von 43 Saisonspielen. Und es gab noch weitere Bestmarken: Sie durchbrachen die Schallmauer von 100 Punkten, auch mit 225 Toren waren sie unerreicht – und gingen als Favorit in die Play-offs.

Die Meisterrunde wurde, anders als in den Vorjahren, nicht sofort gegen die Teams aus der Staffel Süd ausgetragen – sondern erst nur als interner Wettbewerb im Norden. Der Grund dafür: Corona. Wegen der Pandemie konnten in den Play-offs, wie schon in allen Partien zuvor, keine Fans in den Stadien zuschauen. Die Saison 2020/21 war damit eine Geisterspielzeit. Dabei hätte der Play-off-Lauf der Scorpions Zuschauer verdient gehabt. Denn die Wedemärker wurden ihrer Favoritenrolle gerecht – die sie nicht nur wegen ihrer starken Vorrunde trugen.

Epische Schlacht gegen Herne

In der ersten Runde ging es für Stolikowskis Team gegen die Rostock Piranhas. Schon nach zwei Begegnungen holten sich die Scorpions die nötigen zwei Siege fürs Weiterkommen. In den weiteren Runden brauchten die Scorpions jeweils das dritte Spiel der Serie, um auf eigenem Eis die Crocodiles Hamburg und den Herner EV zu eliminieren. Der Triumph über die Westdeutschen, in einer epischen Schlacht mit 9:6 im letzten Spiel perfekt gemacht, bedeutete zugleich den Gewinn der Nordmeisterschaft – mit Siegerehrung und Pokal inklusive.

Doch das Aufstiegsfinale gegen den Südmeister, die Selber Wölfe, stand ja noch aus. Diesmal war die Serie auf maximal fünf Begegnungen angesetzt. Und dieses finale Duell, am 9. Mai bei frühsommerlichen Außentemperaturen in Mellendorf, gab es dann auch. Beide Teams hatten zuvor jeweils ihre zwei Heimspiele gewonnen.

Die Mannschaft von Coach Tobias Stolikowski legt eine beeindruckende Vorrunde in der Oberliga Nord hin. Quelle: Florian Petrow

In die Geschichte eingehen wird der Treffer zum 1:3 durch Richard Gelke. Die Scheibe flog durch die Rundung, Scorpions-Torhüter Brett Jaeger wollte sie hinter seinem Tor stoppen. Doch die Scheibe prallte von der Bande zurück ins Spielfeld, Gelke schob kinderleicht ins verwaiste Tor ein. Davon erholten sich die Scorpions nicht mehr. Wie nach späterer Analyse feststand: Es handelte sich um ein Teil der Bande, der den Übergang zur Tür darstellt, durch die die Zamboni-Maschine aufs Eis kommt. Durch die Hitze an diesem Nachmittag hatte sich der Übergang um wenige Millimeter ausgedehnt – es waren die entscheidenden für den kurios springenden Puck. „In einem kompletten Jahr ist so etwas weder im Training noch in einem Spiel vorgekommen – sonst hätten wir darauf geachtet“, sagte Scorpions-Kapitän Alex Heinrich.

Damit war der Traum für die Scorpions dahin, nach 25 Jahren wieder einen Aufstieg zu feiern. 1996 schafften sie als damalige ESC Wedemark Wild Cats den Sprung in die DEL. In der Saison 2021/22 nehmen sie einen erneuten Anlauf in Richtung DEL 2. Sportchef Eric Haselbacher sagte nach dem bitteren Ende im Mai 2021 trotzig: „Wir werden es wieder versuchen und noch stärker zurückkommen.“

Da ist vielleicht etwas Wahres dran. Denn vermutlich ist der Scorpions- Kader sogar noch besser besetzt als in der vorherigen Spielzeit. Derzeit liegen sie aussichtsreich auf dem 3. Platz der Oberliga Nord. Zu was die Mellendorfer imstande sind, zeigten sie bereits durch einen 11:1-Sieg gegen den aktuellen Tabellenführer Saale Bulls Halle sowie einen 7:4-Erfolg bei den Indians – es war ihr mittlerweile achter Derbysieg am Stück.

Von Stephan Hartung