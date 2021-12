Hannover

Sie gehört zu den besten Rollstuhlbasketballerinnen der Welt, bei den Paralympischen Spielen 2021 hat Mariska Beijer (30) Gold geholt, im Palast der Königsfamilie wurde sie für ihre sportliche Leistung zur Ritterin geschlagen. Im Finale von Tokio siegte ihr Team mit 50:31 gegen China. Damit hat Beijer mit der niederländischen Damen-Nationalmannschaft das Triple aus Paralympics-Sieg, Welt- und Europameister-Titel klargemacht.

Die 30-Jährige ist die einzige Athletin aus Hannover, die mit einer Paralympics-Medaille nach Hause gekommen ist – und die einzige Sportlerin, die 2021 Gold aus Tokio nach Hannover gebracht hat.

Doch von Höhenflug keine Spur. Gäbe es Medaillen für Bodenständigkeit, Offenheit und gute Laune, würde die Wahl-Hannoveranerin auch Gold holen. Ihr strahlendes Lachen entweicht nur im Spiel, wenn sie hochkonzentriert ist. „Oh, ich liebe die Spiele, ich habe das so vermisst“, sagt sie voller Inbrunst.

Beijer musste anderthalb Jahre aussetzen, zu groß war die Gefahr einer Corona-Ansteckung für sie, denn Beijer gehört zur ernsten Risikogruppe – Spitzensportlerin und ansteckender Optimismus hin oder her.

Denn als Baby erkrankte die Niederländerin an Nierenkrebs, die Chemo zerstörte ihr Immunsystem und hinterließ Asthma und allerlei Allergien. Ge­schwächt von der Krebstherapie stürzte die kleine Mariska die Treppe hinunter und verlor ihren rechten Fuß. Als wenn das noch nicht genug gewesen wäre, zerstörte im Alter von zehn Jahren ein Skiunfall ihr linkes Bein.

Selbst beim Erzählen ihrer dramatischen Geschichte hat Beijer noch ein Lächeln im Gesicht und Humor übrig: „Man kann es wohl nicht schönreden: Ich bin be­hin­dert“, sagt sie und zuckt lässig mit den muskulösen Schultern.

Körperlich abgebaut hat sie definitiv nicht in ihrer Auszeit. „Ich habe nur nicht gespielt, aber weiterhin bis zu 20 Stunden die Woche trainiert. Aber alleine ist das bäh.“ Anderthalb Jahre zog sie sich in ihrem Haus in Doorwerth zurück. Wenn sie nicht trainierte, malte sie. „Ich musste mich erst mal dran gewöhnen, jetzt wieder in einer WG zu sein und ständig unter Menschen.“ Doch das liebt sie. „Ich bin die Chauffeurin der WG, ich bin nämlich die mit Auto.“

Zunächst noch mit dem Kopf in Tokio

Beijer ist wieder voll in der niedersächsischen Landeshauptstadt angekommen. „Wobei ich in den ersten Wochen nach den Paralympics noch mit dem Kopf in Tokio war“, gibt sie zu und lacht. Aktuell spielt sie mit der Niederlande die EM in Madrid. Die letzte hat ihr Team gewonnen, genauso wie die WM. Gut möglich, dass Beijer also noch einen Titel holt. Die 30-Jährige grinst. „Ich weiß, das ist alles verrückt.“

Um eine alternative Karriere muss sie sich noch lange keine Gedanken machen. Hoch qualifiziert ist sie aber nicht nur sportlich: In den USA studierte sie BWL – gemeinsam mit ihrer United-Teamkollegin Vanessa Erskine. „Wir haben schon dort zusammen in einem Verein gespielt.“ Die beiden sind enge Freundinnen. „Aber ich liebe die ganze Mannschaft“, schwärmt Beijer.

Im Duell mit dem Nachbarn: Mariska Beijer in Aktion mit der niederländischen Nationalmannschaft gegen Deutschland. Quelle: IMAGO/Beautiful Sports

Genauso liebt die Niederländerin ihre Wahlheimat Hannover. Wenn sie nicht Rollstuhlbasketball spielt, geht sie mit ihrer Teekanne in einen hannoverschen Park, puzzelt, spielt Flöte. Bevor sie zu Hannover United wechselte, spielte sie in Trier bei den Dolphins. „In Hannover verstehe ich das Deutsch aber besser“, gibt sie zu und lacht.

Obwohl die Niederlande so gut im Rollstuhlbasketball ist, spielen viele Sportler bei deutschen Vereinen. „Das Niveau und die Möglichkeiten sind hier einfach besser. In einem niederländischen Verein kann ich vielleicht ein- bis zweimal pro Woche trainieren, ich möchte aber ein- bis zweimal am Tag trainieren.“

Von Josina Kelz