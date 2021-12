Hannover

Es ist der 14. März 2021. Die Saison der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) neigt sich dem Ende zu, das Team des TKH absolviert sein letztes Spiel. Endstand: 93:57 für die Rutro­nik-Stars Keltern. Die deut­li­che Niederlage ist ein Sinnbild für die ganze Saison. In 22 Spielen hat die Mannschaft aus Hannover nur zwölf Punkte erzielt – das entspricht sechs Siegen. „Das war unser Tiefpunkt“, sagt Spielerin Finja Schaake, „eigentlich wären wir abgestiegen.“

Aber eben nur eigentlich. Wegen der Corona-Pandemie hatte die DBBL den Abstieg ausgesetzt. Der TKH bekam eine neue Chance, sich in der 1. Liga zu behaupten. „Es war klar, dass wir was ändern mussten“, berichtet Schaake. Der Verein krempelte vieles um und wechselte Namen, Trainerin und Spielerinnen. Aus den TKH-Basketball-Damen wurden die TK Hannover Luchse, statt Julia Höhne coacht seither Sidney Parsons die Mannschaft.

Gut acht Monate später, Ende November. Nach nur zehn Spielen haben die Luchse bereits das Ergebnis aus dem Vorjahr übertroffen. Siebenmal hat das Team schon gewonnen, mit 14 Punkten liegt der TKH auf Rang vier. Ausgerechnet das Spiel ge­gen Keltern, das die letzte Saison mit einem Negativerlebnis enden ließ, haben die Basketballerinnen dieses Mal in besonders guter Erinnerung. „Das war ein Highlight, weil wir in letzter Se­kun­de gewonnen haben“, sagt Schaake. „Der Ball ist reingegangen, dann war die Zeit um“, erinnert sich auch Neuzugang Kelly Moten. Der TKH siegte mit 89:86.

Besonders beim Auftakt in der aktuellen Saison glänzten die Luchse. Fünf Spiele in Folge blieben sie unbesiegt. „Wir hatten einen großartigen Start in die Saison“, er­zählt Moten, „ich glaube, das hatte keiner erwartet.“ Die Spielerinnen seien sich der Stärke ihrer Mannschaft aber sehr wohl bewusst gewesen, erzählt die 27-Jährige. Schaake ergänzt: „Wir sind auf je­der Position gut besetzt.“

Nicht nur die Ergebnisse stimmen, auch die Gemeinschaft. „Viele sind neu in der Mannschaft“, erzählt Moten, die zuvor für Wasserburg ge­spielt hat. Jede habe erst einmal ihren Platz im Team finden müssen. Die Stimmung sei gut, die Spielerinnen hätten Spaß. „Es ist einfacher zu spielen, wenn man die Leute mag“, sagt Moten. Das bestätigt auch Schaake, die ihre zweite Saison beim TKH spielt. „Wir verstehen uns au­ßer­halb des Feldes auch sehr gut“, sagt sie.

Teamgeist auch beim Videodreh

Wie gut die Mannschaft harmoniert, zeigt sich auch beim Dreh des Videos für die NP-Sportlerwahl. Tessa Stammberger, seit 2017 beim TKH, stellt den Plan vor. Das Team bespricht sich zwei, drei Minuten, dann geht es los. Wer noch nicht so sicher im Deutschen ist, bekommt einen kurzen Satz zugeteilt. Wenn es mit der Aussprache hapert, lachen alle – auch die betroffene Spielerin selbst. Kaum ist das Video aufgenommen, schnappen sich die Frauen wieder die Basketbälle. Sie nehmen das Training ernst. Neben Einheiten mit dem Team in der Sporthalle an der Birkenstraße steht für die Luchse auch Krafttraining auf dem Programm. In der Regel trainieren sie zweimal am Tag.

Sidney Parsons gibt seit dieser Spielzeit die Richtung bei den TKH Luchsen vor. Quelle: Debbie Jayne Kinsey

Auch wenn vieles gut läuft in dieser Saison – nicht im­mer gehen die Luchse als Siegerinnen aus der Halle. Deshalb arbeiten sie weiterhin hart an sich. „We don’t want to lose at all“, sagt Mo­ten, „wir wollen auf keinen Fall verlieren“ – sondern ge­win­nen.

Wo das hinführt? Mindestens in die Play-offs, das er­klär­te Minimalziel des TKH. Können die Luchse ihre aktuelle Form noch steigern, ist sogar mehr drin. Dann könnte der TKH ein Wörtchen um den Titel mitreden – und das nach dem Tiefpunkt Mitte März.

Von Thea Schmidt