Als Dritter aus dem Wasser gekommen, beim Radfahren in der Spitzengruppe dabei. Es lief ganz hervorragend für Jonas Schomburg bei den Olympischen Spielen in Tokio. Genau wie geplant, wie gewünscht. Ganz typisch für ihn, mit einem aggressiven Start und schnell vorne mit dabei. Doch dann kam dieser eine winzige Moment, der alles veränderte, der sämtliche Planungen, Ziele, quälenden Trainingseinheiten und Träume von einem Platz unter den besten zehn über den Haufen warf.

Eine Fahrradkollision, ausgelöst durch die Unachtsamkeit eines Konkurrenten, führte zu einem Sturz. Kostbare Minuten vergingen, bis Schomburg weiterfahren konnte. Die Spitzengruppe radelte derweil ohne den für Waspo 98 startenden Hannoveraner davon, er fuhr erst einmal 20 Kilometer allein hinterher und lief schließlich abgeschlagen als Nummer 38 über die Ziellinie. Ein Ergebnis, das für den 27-Jährigen weit unter den Erwartungen lag.

„Ich habe wirklich lange gebraucht, um mich von der Enttäuschung zu erholen“, gibt Jonas Schomburg offen zu. Trotz eines versöhnlichen und vor allem über den Erwartungen liegenden sechsten Platzes in der neu eingeführten Olympischen Mixed-Staffel. In ein mentales Loch sei er gefallen. Auf die Enttäuschung und die Suche nach der Motivation, neu durchzustarten, reagierte sein Körper darüber hinaus mit einer Gürtelrose. Ein klassisches Stresssymptom nach einer Saison, die eigentlich so gut begonnen hatte. Einem vierten Platz beim Weltcup in Lissabon folgten zwei zehnte Plätze beim World Triathlon Championship in Leeds und Yokohama. Tokio konnte kommen.

Schomburg hat bereits einige Krisen und Rückschläge erlebt, verarbeitet und daraus Motivation gezogen. Wie auch jetzt wieder. Inzwischen ist der Blick nach vorn gerichtet, Schomburg wirkt entspannt, motiviert und der Fokus ist wieder scharfgestellt. Auf Paris – auf die Olympischen Spiele 2024. „Darauf arbeite ich jetzt konsequent hin“, betont er. Und eines darf man bei allem Ärger über den Unfall von Tokio nicht vergessen: Schomburg gehört zu der Elitegruppe einer Sportart, die es nach ganz oben, bis eben zu den Olympischen Spielen, gebracht hat. Und in seinem Alter hat er auch noch genügend Spielraum, sich neue große Ziele zu setzen. Sogar über Olympia hinaus: „Wenn ich über 30 bin, werde ich die lange Triathlon-Distanz angehen“, kündigt er schon heute an.

Es sind Ziele, die ihm quasi in die Wiege gelegt wurden, denn auch sein Vater Arnd Schomburg startete in den 90er-Jahren für die Nationalmannschaft. Seinen ersten Triathlon absolvierte Söhnchen Jonas bereits im zarten Alter von zehn Jahren in der Heimat Bokeloh im Harz. Es war der Startschuss in eine äußerst spannende Karriere. Zum Studium zog es Schomburg nach Südafrika, sein internationales Triathlondebüt stieg in Kapstadt. Von 2014 bis 2016 startete Schomburg für die Türkei, aber nach einem Jahr unter neutraler Flagge ist Schomburg seit der Saison 2018 wieder für die Deutsche Triathlon Union (DTU) am Start.

Schomburg, der derzeit im Rahmen seiner Zeit in der Sportkompanie der Bundeswehr eine Ausbildung zum Stabsunteroffizier durchläuft, schätzt rückblickend seine Umwege positiv ein: „Ich bin immer meinen eigenen Weg gegangen, habe hartnäckig und ja letztlich erfolgreich weitertrainiert“, sagt er. Auch jetzt geht er seinen eigenen Weg. Durch seine Liebe zur U23-Weltmeisterin, der Französin Emilie Morier, verbringt er gerade viel Zeit in Frankreich. Dort wie auch in seinen Trainingsphasen in Hannover zieht er ein knallhartes Trainingsprogramm durch: Sechsmal Schwimmen, siebenmal Radfahren, achtmal Laufen, zwei Besuche im Gym und drei Athletikeinheiten sieht der Plan vor. Alles für das neue Ziel Paris 2024.

