Er ist vor ein paar Tagen erst 17 geworden, zwei Monate zuvor ist Jasper Schröder mit 16 Jahren Junioren-Weltmeister geworden – und davor deutscher Junioren-Meister. Und er ist der jüngste Sportler, der bei unserer diesjährigen NP-Sportlerwahl nominiert ist.

Den Weltmeister-Titel holte Schröder in Kairo, sein erster Wettkampf im Ausland. „Als wir am Flughafen angekommen sind, wurden unsere Räder auf die Ladefläche eines klapprigen Lastwagen gepackt. Es sah so aus, als würden sie bei der ersten Kurve runterfallen“, erzählt er von Ägypten und schmunzelt. „Aber sonst kam ich mit der Luftveränderung und der Hitze gut klar, anderen schlug das ziemlich auf den Magen.“

Er mied es, sich draußen in der Sonne aufzuhalten. Die Wettkämpfe liefen zum Glück auf der klimatisierten Bahn, auf der Schröder in der Viererverfolgung Gold und im Einzel Silber holte. Beim Qualifikationsrennen konnte er Europa- und Weltmeister Samuel Bonetto sogar schlagen, fast hätte es für ihn Doppelgold gegeben.

Dabei hat der Radler sein Talent erst in der U17 entdeckt. „Wie es sich in den vergangenen zwei Jahren für mich sportlich entwickelt hat, kann ich manchmal selber nur schwer realisieren“, gibt er zu – und ergänzt mit einem Lachen: „Vorher konnte ich eigentlich gar nicht so gut fahren.“ Obwohl ihm das Talent angeboren wurde: Sein Opa war bereits Radsportler, sein Großonkel Gernot Backhaus war bis 2015 Trainer beim RC Blau-Gelb Langenhagen.

So ist auch Schröder in Hannover gelandet. Denn eigentlich kommt er aus Rotenburg (Wümme). Seit ein paar Monaten lebt er im Sportinternat am Maschsee. „In meiner Heimat gab es keinen Radsportverein“, berichtet der 17-Jährige. „Und auch sonst nichts“, fügt er mit einem Lachen hinzu. Das Stadtleben ist für das Landkind neu und aufregend, Heimweh kommt da kaum auf. „Ich glaube, für Mama ist es schwerer.“

Für den Schüler war der Umzug in die Großstadt eine Erleichterung. Seit 2016 ist er bereits Mitglied beim RC Blau-Gelb Langenhagen, startete mit den Vereinskollegen an Wochenenden auf Rennen, beim Training konnte er unter der Woche nicht dabei sein. „Jetzt besuche ich eine Sportschule, habe das Sportleistungszentrum mit Krafträumen gleich nebenan, kann im Team trainieren und bin für die Rennen örtlich gut angebunden. Da bleibt sogar noch ein bisschen Zeit für andere Dinge.“

Bis zu fünf Stunden auf dem Rad

Wobei das kaum Dinge sind, die andere Teenager tun. „Durch das Internat lerne ich jetzt viele Jugendliche kennen, die das gleiche Leben wie ich führen. Bei denen es mehr um den Sport und Ziele geht als um Partys.“ Und er ist nicht mehr der Einzige, der im Unterricht fehlt, weil er auf Wettkämpfen oder Lehrgängen ist. „Mit den Entschuldigungen ist es auch einfacher geworden“, freut er sich und lacht.

Nach der Schule geht es aufs Rad, manchmal fünf Stunden. „Es dauert hier ganz schön lange, bis man aus der Stadt raus ist und freie Strecken hat, in meiner Heimat war das ein bisschen anders.“

Jasper Schröder hat sich in den vergangenen beiden Jahren extrem stark entwickelt. Quelle: Florian Petrow

Die Liebe hat er in der Landeshauptstadt auch schon gefunden: Seit ein paar Wochen ist er mit der Ruderin Freya Glenewinkel (17) liiert. „Sie hatte wegen Corona länger kein Training, deshalb hat sie an einem Radlehrgang teilgenommen – und da haben wir uns kennengelernt“, plaudert der Frischverliebte aus.

Im Internat teilt er sich ein Zimmer mit Tom Köbernick (17), ebenfalls Radsportler. Hier konzentriert sich Schröder jetzt auf sein Sportlerleben. Da könnte ein zukünftiger Radstar heranwachsen.

Von Josina Kelz