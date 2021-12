Hannover

Gut, dass sie eine so sportliche und hilfsbereite Familie hat. „Alle packen mit an, toll“, sagt Imke Onnen, „und zum Glück habe ich ja nicht zwei linke Hände.“ Mit 27 Jahren richtet Hannovers Hochsprungstar, die letzte Siegerin bei der NP-Sportlerwahl, ihre erste richtige Wohnung her und ein – drei Zimmer in Hannover. Sie hat selbst Wände gestrichen, tapeziert, sogar Laminat verlegt.

Auch ihr langjähriger Freund Falk Wendrich, ebenfalls ein Top-Hochspringer, leistet seinen Beitrag. Er hat Kontakte in die Kücheneinrichterszene, besorgt Herd, Spülmaschine und die passenden Schränke. Wenn Onnen rechtzeitig vor Weihnachten aus dem laufenden Trainingslager zurückkehrt, wird sie ihr kleines Apartment im hannoverschen Elternhaus endgültig räumen. „Ich habe mich immer sehr wohlgefühlt zu Hause“, sagt sie, doch „es ist jetzt Zeit für den Absprung“.

Sportlich war das mit dem Absprung in diesem Jahr nicht immer so eine harmonische Geschichte, besonders bei den um ein Jahr verschobenen Olympischen Spielen in Tokio, für die sich Onnen sogar doppelt qualifizieren musste. „Es war mein Traum, einmal im Leben bei den Spielen starten zu dürfen“, sagt sie. Die Norm hatte die Athletin von Hannover 96 schon im Januar 2020 geschafft, als sie 1,96 Meter übersprang. Zur Bestätigung musste Onnen aber noch bei den deutschen Meisterschaften im Juni 2021 in Braunschweig siegen.

Dort kratzte sie mit 1,87 Metern an ihrer nur einen Zentimeter höheren Saisonbestleistung und gewann Gold. Der Platz bei den Spielen war gesichert. Von einer Medaille war Onnen bei Olympia dann aber deutlich mehr als ein paar Zentimeter entfernt. Sie litt unter der Hitze, hatte Kreislaufprobleme, versuchte sich mit einem Eisbeutel abzukühlen. Nach gutem Beginn bekam sie ihren Anlauf nicht mehr hin. Die 1,82 Meter nahm sie im ersten Versuch, die 1,86 Meter im zweiten. Dann geriet sie aus dem Rhythmus, lief zu dicht an die Anlage heran. Sie riss die 1,90 Meter dreimal – für das Finale wären 1,95 Meter nötig gewesen. „Ich bin jetzt sehr traurig. Aber es war ein sehr schwieriges Jahr und wir haben noch das Beste daraus gemacht“, sagte On­nen kurz nach dem Wettkampf.

Onnen will „Tokio gar nicht negativ sehen“

Entschuldigungen hätte es genug gegeben, zum Beispiel eine langwierige Patellasehnenverletzung. Oder die bescheidenen Trainingsbedingungen in der Pandemie: Onnen hatte sich auf einem Parkplatz in der Nähe des Maschsees abgemüht. Sie trat in ein Loch, ein weiterer Rückschlag.

Mit ein bisschen Abstand allerdings möchte sich Imke Onnen ihre olympische Geschichte nicht kaputtreden lassen. „Ich kann Tokio gar nicht negativ sehen. Wie viel Leute sind denn überhaupt bei Olympia dabei? So viele ja nicht – das kann mir keiner mehr nehmen.“

Mit neuem Ziel: Imke Onnen hat die Heim-EM im nächsten Jahr fest ins Visier genommen. Quelle: Florian Petrow

Die Hochspringerin schaut ohnehin lieber nach vorne, ihr neues Ziel ist die Europameisterschaft 2022 im August in München. Ein Heimspiel, einen Monat zuvor soll es außerdem zur WM in Eugene gehen. „Spannend, ich war noch nie in den USA“, sagt Onnen. Dafür müsste sie allerdings 1,96 Meter springen.

Onnen redet aber sogar mutig von den magischen zwei Metern. Sie traut sich das zu, hat einen ausgefeilten Trainingsplan mit allerlei physischen und psychischen Feinheiten. Sie meditiert und „schottet sich von allen äußeren Einflüssen ab“ – das Handy bleibt deshalb meistens aus. Die 27-Jährige pflegt ihre Rolle als „scheues Reh“, wie sie sich selbst mal nannte.

Vielleicht hilft ihr auch der neu geordnete berufliche Hintergrund bei der Konzentration aufs Wesentliche. Onnen brach ihr Studium in Kunst- und Medienwissenschaften ab, heuerte stattdessen bei der Bundeswehr als Sportsoldatin an. Nach der Grundausbildung und einigen Einsätzen in der Öffentlichkeitsarbeit ist sie inzwischen Hauptgefreite. Zusammen mit der Unterstützung von Sporthilfe und ein paar Sponsoren kommt Onnen finanziell „gut klar“. Einen alten Traum kann sie sich allerdings weiterhin nicht erfüllen. Sie hätte gerne eigene Haustiere, das geht aber nicht in ihrer neuen Wohnung. Onnen wird also weiterhin die Katzen Fiffi, Biene und Topper im elterlichen Haus streicheln.

