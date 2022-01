Hannover

Bei den Männern jubelt bei der NP-Sportlerwahl 2021 einer, der schon mal den Siegerpokal in Händen gehalten hat. Vor fünf Jahren erhoben sich die 1200 geladenen Gäste im Theater am Aegi von ihren Plätzen, um Andreas Toba Applaus zu spenden. Anfang 2017 wurde der heute 31-Jährige zum Sportler des Jahres 2016 gekürt, der „Hero de Janeiro“ hatte trotz im Wettkampf erlittenem Kreuzbandriss mit einer fantastischen Übung am Pauschenpferd seine Mannschaft noch ins Mehrkampffinale der Olympischen Spiele gebracht.

Nun steht der Weltklasseturner wieder ganz oben, und diesmal „aus rein sportlichen Gründen und nicht wegen vieler Sympathiepunkte“, wie Toba lachend vermerkte. „Ich habe 2021 mit EM-Silber meine erste internationale Medaille geholt, dieser Titel der NP ist eine wunderbare Belohnung dafür.“

Statt Andreas Toba bei der Sportgala auf der großen Bühne zu ehren, kam die NP diesmal in den großen Turnertrainingsraum im Sportleistungszentrum. Statt der 1200 Gäste spendeten Adrian Catanoiu und die Turnzwillinge Lewis und Glenn Trebing Beifall. „Ich fühle mich großartig“, sagte Toba und bewies es beim Fototermin sogleich mit Salti auf dem Trampolin und einarmigen Elementen am Reck. „Vielen Dank an alle Leserinnen und Leser, die mich gewählt haben“, freute sich der dreimalige Olympiateilnehmer, „so geht das Jahr schon mal gut los.“

Höhepunkt sind die Europameisterschaften im August in München. Läuft es da gut, kann sich Toba „durchaus vorstellen“, bis zu den nächsten Spielen 2024 in Paris weiterzumachen. „Es macht gerade sehr viel Spaß“, betonte Toba, „die Trophäe der NP ist ein zusätzlicher Motivationsschub.“

Andreas Toba freut und bedankt sich!

Auf Platz zwei landete Recken-Nachwuchstalent Justus Fischer (U19-Europameister) vor Judo-Ass Igor Wandtke (Olympiabronze).

Hier geht’s zur Siegerin bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres!

Und hier geht’s zum Sieger bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres!

Von NP