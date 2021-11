Hannover

Hannover sucht zum 28. Mal die Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahres – noch bis zum 6. Januar. Mitmachen lohnt sich, denn unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Online-Abstimmung in unserem Wahl-Forum (LINK ZUR UMFRAGE) werden vier traumhafte Hauptpreise verlost.

Der Top-Preis: ein Seat Mó 125, die neue, elektrische Mobilitätslösung für Ihre Fahrten in Stadt und Region. Der Roller mit einer Reichweite von 137 Kilometern ist bis zu Tempo 95 schnell und hat einen Stromverbrauch von nur 7 kWh/100 km und sogar einen Rückwärtsgang. „Ideal für kurze Strecken“, sagt Christian Hackerott, Inhaber und Geschäftsführer der Hackerott-Gruppe mit fünf Autohäusern. Das Familienunternehmen stellt den Hauptpreis. Der perfekte Pendler hat einen Wert von rund 7000 Euro.

Der zweite Preis: ein Gutschein über 3000 Euro für den Einkauf bei Möbel Hesse. Der Möbelgigant direkt an der B6 in Garbsen-Berenbostel gehört zu den Top-Ten-Einrichtungshäusern in Deutschland und bietet auf einer Ausstellungsfläche von 50 000 Quadratmetern die größte Möbelvielfalt der Region. Zudem ist das mehrfach ausgezeichnete Familienunternehmen Partner des Sports. Hesse engagiert sich bei 96, den Recken, dem TSV Havelse und dem Tennisverband Niedersachsen-Bremen und veranstaltet selbst seit 20 Jahren den Möbel Hesse Golf-Cup.

Der Robinson Landskron in der Sommersaison 2022 ist der dritte Hauptpreis bei der NP-Sportlerwahl 2021. Quelle: Robinson

Dritter und vierter Preis sind zwei Traumreisen aus dem Hause Robinson. Es geht für sieben Übernachtungen mit Begleitung im Doppelzimmer inklusive Vollpension made by Robinson bei eigener Anreise in den Robinson Fleesensee nach Mecklenburg-Vorpommern. Reisezeit ist die Sommersaison 2022. Und es geht für sieben Übernachtungen mit Begleitung im Doppelzimmer inklusive Vollpension made by Robinson bei eigener Anreise in den Robinson Landskron nach Österreich. Reisezeit ist ebenfalls die Sommersaison 2022. Jede Reise hat einen Wert von jeweils rund 2000 Euro.

Eine Reise in den Robinson Fleesensee ist der vierte Hauptpreis bei der NP-Sportlerwahl 2021. Quelle: Robinson

Von Christoph Dannowski