Hannover

Diese feierlichen Momente, wenn sich Sportler ins Goldene Buch einer Stadt eintragen, kannte Alexander Schmitt nur aus dem Fernsehen. Bis der Golftrainer und die Spieler seiner Mannschaft Mitte Oktober selbst mit dem Stift in der Hand im Garbsener Ratssaal standen und ihren Namen ins Goldene Buch schreiben durften. „Wenn man liest, wer sich da schon verewigt hat, macht das einen sehr stolz. Die Jungs haben sich sehr darüber gefreut, dass ihre Leistung auf diese Art wertgeschätzt wird“, erinnert sich Schmitt an diesen besonderen Moment.

Eine Auszeichnung, die sich die Männermannschaft des Golfclubs Hannover wahrlich verdient hat. Mit einem sensationellen Schlussspurt in der 2. Liga sicherte sich das GCH-Team die Teilnahme am entscheidenden Relegationsspiel um den Aufstieg gegen den Dortmunder GC, in dem mit dem 7:5-Erfolg der ganz große Coup gelang: Nach mehr als 40 Jahren ist der GCH wieder erstklassig. „Das war ein großartiger Tag, meine Mannschaft hat wirklich Außergewöhnliches geleistet“, sagt Schmitt.

Dabei lief am Anfang der Saison beim Zweitligisten aus Hannover nichts wie erhofft. „Unser Ziel war es, die Liga zu halten. Erster zu werden und damit die Chance zu haben, in die Bundesliga aufzusteigen, das war für uns zu Beginn nicht greifbar. Denn an den ersten beiden Spieltagen haben wir nicht besonders gut gespielt. Wir haben aber auch gemerkt, dass da deutlich Luft nach oben ist“, sagt GCH-Spieler Niklas Starcevic. Erst auf den letzten Drücker verdrängte er zusammen mit seinen Teamkollegen Bjarne Wietschorke, Tom Haberer, Leonhard Studzinski und Hendrik Voelker durch drei souveräne Siege in Folge die Teams vom Berliner GC Stolper Heide und GCC Hamburg-Treudelberg noch von der Spitze.

Der Golfclub Hannover wirbt um Ihre Stimme!

Als Erster der Gruppe Nord ging es dann Mitte August gegen den Westvertreter aus Dortmund, um den Einzug in die Bundesliga, den der GCH schließlich in einem spannenden und hochklassigen Duell perfekt machte. „Uns hat in die Karten gespielt, dass der erste Spieltag ausgefallen und dadurch für uns das Ende der Saison kompakter geworden ist. Das Momentum, dass wir durch den Heimsieg am dritten Spieltag hatten, hat uns dann getragen“, sagt Schmitt. „Die letzten beiden Spieltage, dann die Relegation: das ging bam, bam, bam hintereinander weg. Zum Glück hatten wir keine Zeit, um darüber nachzudenken, was noch schiefgehen könnte. Das war dann nur noch Attacke – und es hat geklappt“, erinnert sich der 35-Jährige.

Hier geht’s direkt zur Abstimmung!

Auch wenn den GCH kaum jemand als neuen Bundesligisten auf dem Zettel hatte, ganz so überraschend kommt der Triumph dann aber doch nicht daher. „Wir haben diesen Erfolg schon vor acht Jahren geplant. Wir wollten 2023 aufsteigen, dann wird der Golfclub Hannover 100 Jahre alt. Jetzt ist es schon zwei Jahre früher passiert“, sagte Michael Wermelt, Präsident des Golfclubs Hannover.

Komm her: Michael Wermelt, Präsident des Golfclubs Hannover, herzt Trainer Alexander Schmitt. Quelle: Christian Kunze

Stolz sind Wermelt und Schmitt auch darauf, dass zum Aufstiegsteam auch Spieler aus der eigenen Jugend gehören. „Bjarne Wietschorke und Linus Wunderlich haben schon ihre Kinder-Golfabzeichen bei uns gemacht“, sagt Schmitt. Ohne die Unterstützung durch den Klub und besonders durch Wermelt wäre der Erfolg jedoch nicht möglich gewesen, sagt der Golf-Coach. Der Aufstieg sei deshalb auch „ein Riesendankeschön und Geschenk an den Präsidenten. Er stand all die Jahre hinter uns und setzt sich sehr für den Sport beim GCH ein.“

Das wird er auch im nächsten Jahr tun, wenn Anfang Mai das große Abenteuer Bundesliga beginnt. Mit Albert Hoxhay wird „ein richtiger Kracher“ das Team verstärken, Abgänge gibt es nicht, sagt Schmitt. „Die Mannschaft bleibt zusammen, denn die Jungs wollen ihren Traum unbedingt weiterleben.“

Von Christian Purbs