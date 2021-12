Hannover

Im zarten Alter von neun Jahren wurde ihr Talent während eines Familienurlaubs in der Türkei entdeckt. Damals wurde Angelina Köhler im Schwimmcamp von der ehemaligen Schwimmerin Karina Kusch betreut und empfahl ihr direkt die Anmeldung in einem Schwimmverein. Sie behielt recht. Mit zwölf Jahren ging es für Köhler von Koblenz nach Hannover an den Olympiastützpunkt. Heute ist die 21-Jährige eine erfolgreiche Leistungsschwimmerin auf der 50- und 100-Meter-Bahn, mit Schmetterling und Freistil. In diesem Jahr wurde sie Weltcupsiegerin – und ist bereits zum dritten Mal für die NP-Sportlerwahl nominiert: „Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich wieder nominiert bin, da mein Jahr nicht so gelaufen ist, wie ich es mir erhofft habe.“

Damit meint die Sportlerin ihren Corona-Fall im April dieses Jahres, die ihr am Ende vermutlich die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio verwehrte. Aufgrund der Infektion verpasste die Sportlerin einen wichtigen Qualifikationswettkampf. „Ich war nervlich am Ende. Alles war darauf ausgerichtet.“ Durch die Unterstützung ihrer Familie und ihres Freundes schaffte sie es, mit der Situation umzugehen.

Mittlerweile blickt Köhler wieder nach vorne. Aktuell steckt sie mitten in den Vorabiklausuren. Auch berufliche Pläne hat die Schwimmerin bereits. „Ich möchte Sonderpädagogik studieren.“ Schon als Kind habe sie gut mit beeinträchtigten Menschen umgehen können. „Ich sehe das als meine Berufung.“ Überhaupt sei ihr ein Studienabschluss sehr wichtig. Mit dem Schwimmen allein sei es schwer, genügend Geld zu verdienen.

Neben all dem Sport ist Köhler auch Schirmherrin des Gartenprojekts „himbeerbunt“ in Osnabrück – der Heimat ihres Freundes, mit dem sie seit mehr als zwei Jahren liiert ist. Der gleichnamige Verein beschäftigt sich mit dem ökologischen Anbau von Obst und Gemüse und beheimatet zwei Bienenvölker. „Ich interessiere mich für Umwelt und Ernährung.“ Köhler hilft dort bei der Ernte und gibt gelegentlich Workshops. „Ich möchte mein Wissen über gesunde Ernährung gerne weitergeben.“

Einmal pro Woche ein „Gammelnachmittag“

Bis zu neunmal die Woche Training, soziales Engagement, wenig freie Zeit, genaue Pläne: Ob Köhler durch ihren straffen Zeitplan etwas vermisst? „Nein, ich gewinne sogar was. Ich war schon auf so vielen Kontinenten, das kann mir keiner mehr nehmen.“ Vor allem die olympischen Jugendspiele 2018 in Buenos Aires sind ihr in Erinnerung geblieben. „Da habe ich eine Volunteer kennengelernt, die mir Viertel gezeigt hat, wo man sonst nicht so hinkommt.“

Und auch in Hannover hat Köhler einen Ausgleich. „Ich gehe auch mal nach dem Training mit Freunden was essen oder trinken“, sagt sie. Nicht zu vergessen: „Einmal die Woche nehme ich mir einen Gammelnachmittag. Da wissen dann auch alle Bescheid und akzeptieren, dass ich am iPad bin, fernsehe oder auf Social Media unterwegs bin.“ Eine disziplinierte junge Frau. Doch das war nicht immer so. „Ich habe das erst in den vergangenen Jahren gelernt.“

Im kommenden Jahr möchte Köhler bei der Europameisterschaft starten. Auch die Weltmeisterschaft im Mai hat sie trotz ihres Abiturs im Visier. „Und dann stehen natürlich langfristig gesehen in drei Jahren die Olympischen Spiele an.“ Im Blick hat sie auch schon die Sommerspiele 2028. Ob dann irgendwann Schluss mit dem Leistungssport ist? „Ich möchte unbedingt mal Kinder bekommen. Das ist ein sehr großer Wunsch von mir.“ Doch damit lasse sie sich noch einige Jahre Zeit.

Von Cecilia Spohn