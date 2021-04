In seinen Anfangszeiten trug Hannover 96 seine Heimspiele in der Radrennbahn in der Bult (unten rechts) aus, danach war das Eilenriedestadion (oben rechts) das Zuhause der Roten. Seit 1964 ist das Niedersachsenstadion am Maschsee (heute HDI-Arena) die 96-Heimstätte. Quelle: IMAGO / Madsack-Archiv