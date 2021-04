2002 kehrte Hannover 96 nach 13 Jahren Abstinenz in die Bundesliga zurück. In der Premierensaison im Oberhaus drohten die Roten am vorletzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach den Klassenerhalt noch zu verspielen. Doch Jiri Stajner rettete die Roten kurz vor dem Abpfiff.