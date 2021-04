Rettung am letzten Spieltag - Hanno Balitsch erinnert sich an das 96-Schicksalsspiel in Bochum

Auch elf Jahre danach sind die Gedanken, die er am 8. Mai 2010 - kurz nach dem Abpfiff - hatte, bei Hanno Balitsch noch präsent. Nach dem Suizid von Robert Enke taumelte 96 dem Abstieg entgegen, durch einen Sieg in Bochum retteten sich die Roten noch. Der 40-Jährige blickt auf diesen Tag zurück.