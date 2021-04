Sein historischer Siegtreffer im Derby gegen Eintracht Braunschweig ist nicht der größte 96-Moment für Niclas Füllkrug, auch wenn der "auf jeden Fall dazugehört". Am liebsten erinnert sich der Stürmer aber immer noch an das entscheidende Aufstiegsspiel in Sandhausen und die anschließende Party mit den Fans.