Es ist ein historischer Tag für alle Fans von Hannover 96: Am 3. November 2011 gewannen die Roten in der Europa League beim FC Kopenhagen - vor 10.000 mitgereisten 96-Anhängern. Der 2:1-Siegtreffer von Lars Stindl und dessen anschließender Jubel gingen in die Klub-Annalen ein. Ein Rückblick.