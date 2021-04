In den 1990er-Jahren war Hannover 96 nicht einmal Teil der Bundesliga - stattdessen ging es sogar runter in die Drittklassigkeit. Aus der Not heraus formten Franz Gerber und Reinhold Fanz aber eine junge, erfolgreiche Mannschaft. Ein Fallrückziehertor von Vladan Milovanovic ermöglichte schließlich die Rückkehr in die 2. Liga.