Bis heute ist Hannover 96 der einzige Zweitligist, der den DFB-Pokal gewonnen hat. Einen großen Anteil am historischen Erfolg im Jahr 1992 hatte der damalige Libero Roman Wójcicki als Turm in so mancher Abwehrschlacht. Der 63-Jährige erinnert sich noch immer gerne an den sensationellen Titelgewinn.