Es gab einige Spiele im Trikot von Hannover 96, an die Martin Harnik gerne zurückdenkt, in den meisten davon trat er selbst als Torschütze in Erscheinung. Sein schönster 96-Moment ist aber für sich genommen gar kein Spiel der Roten - sondern die Atmosphäre eines ganz besonderen Spieltags.