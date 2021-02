Melbourne

Im abschließenden Doppel behielten Zverev und Struff mit 7:6 (7:4), 5:7, 10:7 die Oberhand gegen Djokovic und Nikola Cacic.

Anstelle eines dritten Satzes wurde ein sogenannter Match-Tiebreak gespielt. Dort drehte das deutsche Duo einen 2:4-Rückstand mit sechs Punkten in Folge, beim Stand von 8:7 gelangen bei Aufschlag von Zverev die siegbringenden Punkte. Zverev und Struff umarmten sich danach freudestrahlend am Netz.

Mit einer knappen Einzel-Niederlage gegen Djokovic hatte Zverev zuvor eine frühzeitige Entscheidung verpasst. Der Hamburger musste sich nur knapp mit 7:6, (7:3), 2:6, 5:7 geschlagen geben. Struff hatte das deutsche Team zunächst mit 3:6, 6:3, 6:4 gegen Dusan Lajovic 1:0 in Führung gebracht. Halbfinal-Gegner am Samstag (00.00 Uhr MEZ/Sky und ServusTV) ist Russland, im anderen Semifinale trifft Spanien auf Italien. Im vergangenen Jahr waren die deutschen Herren noch in der Vorrunde ausgeschieden.

