Wegen starken Windes an der Bergiselschanze in Innsbruck ist der Start des dritten Wettkampfes der Vierschanzentournee kurzfristig mehrfach verschoben worden. Statt wie ursprünglich geplant um 13.30 Uhr soll der erste Skisprung-Durchgang nun um 15.00 Uhr beginnen.

Zu starker Wind: Start des Springens in Innsbruck verschoben

