Weiterer Handball-Nationalspieler positiv getestet

Stuttgart

Zuvor war auch ein zweiter Test beim 23-Jährigen positiv ausgefallen.

Die Handball-Bundesliga (HBL) sagte nach den zwei positiven Corona-Fällen weitere Spiele vorsorglich ab. Das Heimspiel des THW Kiel gegen die Füchse Berlin fällt ebenso wie die auch für diesen Donnerstag angesetzte Begegnung zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und Frisch Auf Göppingen aus, wie die HBL mitteilte. Zuvor hatte die HBL bereits das Mittwochspiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und der MT Melsungen abgesagt. Alle Partien sollen nachgeholt werden.

Anzeige

Die DHB-Auswahl war am Sonntag zuvor noch in der EM-Qualifikation in Estland angetreten. Anschließend war zunächst das positive Testergebnis von Bitter bekanntgeworden, dann folgte das von Michalczik. Während der Länderspielpause waren beide Spieler noch mehrfach negativ getestet worden.

© dpa-infocom, dpa:201111-99-292689/5

dpa