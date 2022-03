Verstappen will weitere Erfolge: "Etwas Ähnliches schaffen"

Red-Bull-Pilot Max Verstappen ist nach seinem ersten WM-Titel noch gieriger auf weitere Erfolge.

"Die Motivation ist dieselbe und sogar noch höher, weil man weiter gewinnen will", sagte der 24-jährige Niederländer vor dem ersten Grand Prix des Jahres am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/Sky) in Bahrain.