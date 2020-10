Vor den Augen seines Bruders Alexander Zverev hat Mischa Zverev eine weitere Überraschung beim ATP-Tennisturnier in Köln verpasst. Der 33-Jährige verlor gegen den an Nummer sechs gesetzten Hubert Hurkacz aus Polen 4:6, 3:6 und schied im Achtelfinale aus.

Tennis in Köln: Mischa Zverev und Otte scheiden aus

