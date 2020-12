TV-Live-Übertragungen rund um die Feiertage

Berlin

Die Fußball-Bundesliga macht eine kurze Pause - doch für Sport-Liebhaber bieten die TV-Sender rund um die Feiertage dennoch eine große Auswahl. Ein paar Tipps:

SKISPRINGEN: Zu den TV-Lieblingen der Sportfans gehören rund um den Jahreswechsel seit vielen Jahren die Übertragungen von der Vierschanzentournee. Der Auftakt am Dienstag und die vierte Etappe laufen beim ZDF, die zweite und dritte bei der ARD. Auch Eurosport zeigt die Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen.

BIATHLON: In Ruhpolding statt auf Schalke wird die World Team Challenge der Biathleten am Montag ausgetragen. Das ZDF überträgt erst im Stream auf "zdf.de" (17.55 Uhr) und später im klassischen Fernsehen (19.20 Uhr).

BASKETBALL: Die Telekom zeigt einen kleinen Teil ihres Sport-Angebotes frei zugänglich ohne Registrierung auf "magentasport.de". Zu der Werbeaktion zählen die Basketball-Konferenzen mit Bundesliga- und Euroleague-Spielen am 29. und 30. Dezember. Im Free-TV gibt es schon am 2. Weihnachtsfeiertag Ulm gegen Oldenburg bei Sport1. Die NBA gibt es nur für DAZN-Kunden.

HANDBALL-CHAMPIONS-LEAGUE: Der wichtigste Europapokal läuft nur gegen zusätzliche Bezahlung beim Streamingdienst DAZN, doch das Finalturnier mit Rekordmeister THW Kiel können Handball-Fans umsonst schauen. Der TV-Sender Eurosport hat sich die Übertragungsrechte für das Turnier am Montag und Dienstag in Köln gesichert.

HANDBALL-BUNDESLIGA: Die Bundesliga mit dem 16. Spieltag läuft nur gegen zusätzliche Bezahlung bei Sky, doch am Sonntag gibt es eine Ausnahme: Die Konferenz mit vier Partien ist kostenfrei auf Sky Sport News zu sehen.

DARTS: Am Sonntag geht es nach der kurzen Weihnachtspause bei der Darts-WM weiter. Anhänger des Pfeilewerfens kommen bei Sport1 voll auf ihre Kosten. Der Spartensender sendet - bis auf den Ruhetag an Silvester - bis zum Finale am 3. Januar ohne zusätzliche Kosten.

PREMIER LEAGUE: Anders als in Deutschland wird in England traditionell schon am zweiten Weihnachtstag wieder Fußball gespielt. Am Boxing Day gibt es allein sechs Spiele, allerdings nur gegen Bezahlung. Ausnahmsweise können alle Sky-Kunden zuschauen - also auch jene, die kein Sport-Paket gebucht haben.

FOOTBALL: Freunde des Footballs schauen ProSieben Maxx. Am Sonntag gibt es zwei Spiele der NFL um 18.55 Uhr und 22.10 Uhr. Noch mehr NFL-Partien - darunter schon am 1. und am 2. Feiertag - bietet der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN für seine Kunden.

