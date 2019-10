Berlin

Der elfmalige Tour-Etappengewinner war erst zu Beginn des Jahres zum Professional Continental Team aus der Bretagne gewechselt und hatte dort ursprünglich noch einen Vertrag bis 2020.

"Ich hätte sehr gern mehr zur Saisonstatistik der Erfolge beigetragen, aber für meine Saisonhöhepunkte war ich nicht optimal vorbereitet. In der ersten Saisonhälfte hatte ich mehrere Monate mit einer bakteriellen Erkrankung zu kämpfen und 100% auskuriert war ich leider erst 2 Wochen vor der Tour de France", teilte Greipel auf seiner Homepage mit. Zuvor hatte sich der gebürtige Rostocker auch kritisch über sein Team geäußert.

Der Sprinter kündigte an, nach seiner Teilnahme am Sparkassen Münsterland Giro seine Saison zu beenden. Die Fortsetzung seiner Karriere ließ Greipel offen: "In der Woche vom 4. bis 10. November werde ich Euch zur Saison 2020 informieren." Zuvor wolle er in den Urlaub fahren und werde für Medien-Anfragen nicht zur Verfügung stehen.

dpa