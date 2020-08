Schröder verlässt NBA-Blase - OKC verliert

Orlando

Die Thunder sind aber bereits für die Playoffs qualifiziert.

Der 26-jährige Schröder hatte die Basketball-Blase im Walt Disney World Resort Orlando verlassen, um seine Frau bei der Geburt des zweiten Kindes zu unterstützen. Sein Trainer Billy Donovan und Mike Budenholzer von den Milwaukee Bucks wurden indes mit der gleichen Anzahl an Stimmen von der National Basketball Coaches Association zu den Trainern des Jahres gewählt.

Deutlich geringere Chancen auf eine Teilnahme an der Endrunde haben Moritz Wagner und Isaac Bonga. Mit den Washington Wizards kassierten sie gegen die Indiana Pacers eine 100:111-Pleite. Bonga kam in 35 Minuten auf acht Zähler, fünf Rebounds und drei Assists, Wagner brachte es auf fünf Punkte und fünf Rebounds in 19 Minuten.

Bis zum Ende der Hauptrunde muss Washington den Rückstand auf den achten Platz im Osten auf maximal vier Siege reduzieren, um ein Qualifikationsduell um den Einzug in die Playoffs zu erzwingen.

Außerdem setzten sich die Los Angeles Lakers mit 116:108 gegen die Utah Jazz durch. Das Team um die beiden Superstars LeBron James und Anthony Davis ist nicht mehr von der Spitze der Western Conference zu verdrängen. In Orlando war die am 11. März zwischenzeitlich unterbrochene Saison der nordamerikanischen Profiliga NBA mit einem reduzierten Teilnehmerfeld fortgesetzt worden.

dpa