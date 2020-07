Spielberg

Dritter in der Qualifikation am Samstag wurde McLaren-Pilot Carlos Sainz. Für den meisterhaft fahrenden Hamilton war es die erste Pole des Jahres und bereits die 89. seiner Karriere. Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel kam nicht über Rang zehn hinaus. Das zweite Formel-1-Rennen der Notsaison findet am Sonntag (15.10 Uhr/ RTL und Sky) statt.

© dpa-infocom, dpa:200711-99-755959/4

Anzeige

dpa