Quarterback-Veteran Tom Brady hat mit den New England Patriots in der amerikanischen Football-Liga NFL den dritten Sieg im dritten Spiel gefeiert. Der 42 Jahre alte Spielmacher führte die Patriots mit zwei Touchdown-Pässen zu einem 30:14 (20:0) gegen die New York Jets.

Insgesamt kam der sechsfache Super-Bowl-Gewinner auf 304 Pass-Yards beim Heimerfolg gegen den Divisions-Rivalen.