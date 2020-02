Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl will seinen Kader für das zweite Spiel der EM-Qualifikation in Großbritannien am Montag etwas umbauen.

Nachdem beim eindrucksvollen 83:69-Sieg gegen Frankreich am Freitagabend in Vechta mit Bennet Hundt, Leon Kratzer und Louis Olinde bereits drei Spieler ihr Debüt im Nationaltrikot feierten, sollen in Newcastle auch die gegen Frankreich nicht im Aufgebot stehenden Joshua Obiesie und Jan Niklas Wimberg ihre Chance bekommen.