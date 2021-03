Muskelmann DeChambeau gewinnt Turnier in Florida

Orlando

DeChambeau spielte am Schlusstag eine 71er-Runde und brauchte insgesamt 277 Schläge. Im September gewann er die US Open, der Erfolg in Florida war der insgesamt neunte Turniersieg seiner Karriere.

DeChambeau hat im vergangenen Jahr mehr als 20 Kilogramm an Muskelmasse zugenommen und nach eigenen Angaben im Oktober 2020 zum ersten Mal einen Golfball im Training über die 400-Yards-Marke geprügelt. Diese Fähigkeit nutzte er auch zur Freude der zugelassenen Fans im Bay Hill Club & Lodge, als er am Wochenende den Ball am Abschlag von Bahn sechs zweimal direkt über den See prügelte anstatt die in Form eines U konzipierte Bahn konventionell zu spielen.

Deutsche Golfer waren bei der mit 9,3 Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung in Florida nicht am Start.

© dpa-infocom, dpa:210308-99-729810/4

dpa