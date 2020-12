Mick Schumacher zu Vergleichen mit Vater: "Stört mich nicht"

Den künftigen Formel-1-Rennfahrer Mick Schumacher nerven die ständigen Vergleiche mit seinem Vater Michael nicht.

"Ich finde es okay, es stört mich gar nicht, wenn ich die Fragen kriege und die Vergleiche", sagte der 21-Jährige in einem Interview der "Bild am Sonntag" und ergänzte: "Klar muss man seinen eigenen Weg gehen.