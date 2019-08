Vorjahressieger Sebastian Vettel hat zum Auftakt des Formel-1-Wochenendes in Spa-Francorchamps die Bestzeit gesetzt.

In der ersten Trainingseinheit nach der Sommerpause am Freitag in Belgien landete der 32-Jährige im Ferrari in 1:44,574 Minuten gut zwei Zehntelsekunden vor seinem monegassischen Teamkollegen Charles Leclerc.