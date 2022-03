Der Amerikaner Grant Holloway hat bei den Hallen-Weltmeisterschaften in der Leichtathletik seinen eigenen Weltrekord über 60 Meter Hürden eingestellt.

Holloway sprintete im Halbfinale in Belgrad in 7,29 Sekunden genauso schnell wie am 24. Februar 2021 in Madrid und egalisierte damit seine Bestmarke.