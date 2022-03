Dschidda

Nur die besten 15 Piloten schaffen es jeweils in die zweite Runde der Qualifikation. "Das tut mir so leid, Jungs", funkte der 37-Jährige an die Box.

Auch für Nico Hülkenberg endete der Arbeitstag frühzeitig. Der Vertreter des corona-infizierten Sebastian Vettel belegte im Aston Martin Rang 18.

