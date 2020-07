Golfstar Woods steigert sich bei Memorial Tournament in Ohio

Dublin/Ohio

"Insgesamt hatte ich das Gefühl, heute gut gespielt und den Ball gut kontrolliert zu haben", sagte Woods. Tags zuvor hatte er wegen einer schwachen Runde den Cut gerade so geschafft und von Rückenbeschwerden berichtet. Die seien nun besser gewesen. "Ich habe mich mehr wie am ersten Tag gefühlt, und so ist es einfach." Der 44 Jahre alte Kalifornier hatte das Turnier der US-Legende Jack Nicklaus bereits fünf Mal gewonnen.

Die Führung bei dem mit 9,3 Millionen Dollar dotierten PGA-Event übernahm mit einer 68er-Runde der Spanier Jon Rahm. Vor dem finalen Durchgang hat er vier Schläge Vorsprung auf die Amerikaner Tony Finau und Ryan Palmer, die mit 73er-Runden ihren Platz ganz vorne verspielten. Wegen der anhaltenden Coronavirus-Krise in den USA wird auch das sechste Turnier nach dem Restart der US-Tour ohne Zuschauer ausgetragen.

Anzeige

© dpa-infocom, dpa:200719-99-843556/3

Weitere NP+ Artikel

dpa