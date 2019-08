Kletter-Profi Alexander Megos greift bei den Weltmeisterschaften in Japan nach der nächsten deutschen Medaille.

In der Disziplin Lead, also dem klassischen Vorstiegsklettern, geht der Sportler aus Erlangen am Donnerstag als Bester des Halbfinales in den Kampf um den Titel ab 13.00 Uhr (MESZ).