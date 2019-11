Anaheim

Der 24 Jahre alte Draisaitl kam auf vier Torvorlagen im Spiel. Insgesamt hat der Kölner in dieser Saison bereits 20 Assists auf seinem Konto. Oilers Kapitän Connor McDavid (11. Minute/48./54.) erzielte einen Hattrick. Für die Kalifornier war es die dritte Niederlage in Serie. Edmonton liegt weiter an der Spitze der Pacific Division.

dpa