Die Schweizerin Belinda Bencic hat bei den US Open das Halbfinale erreicht. Die 22 Jahre alte Tennisspielerin gewann in New York gegen die Kroatin Donna Vekic mit 7:6 (7:5), 6:3.

Bencic steht damit erstmals bei einem der vier Grand-Slam-Turniere in der Vorschlussrunde.