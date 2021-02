Deutsche Kombinierer im Teamwettbewerb auf Medaillenkurs

Die deutschen Nordischen Kombinierer nehmen im Teamwettbewerb Kurs auf eine WM-Medaille.

In der Besetzung Fabian Rießle, Terence Weber, Vinzenz Geiger und Eric Frenzel belegten die Schützlinge von Bundestrainer Hermann Weinbuch am Sonntagmorgen in Oberstdorf nach dem Skispringen Rang zwei hinter Österreich. Der Rückstand beträgt 25 Sekunden.

Die Entscheidung fällt am Nachmittag (15.00 Uhr/ARD und Eurosport) auf den 4x5 Kilometern in der Langlaufloipe.