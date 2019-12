London

Viertelfinal-Zeit bei der Darts-WM in London: Heute werden alle vier Partien in der Runde der letzten Acht ausgetragen. Am Nachmittag (13.30 Uhr/ Sport1 und DAZN) stehen die ersten beiden Spiele an, am Abend (20.00 Uhr) greifen dann auch die beiden Topfavoriten ins Geschehen ein.

WELTMEISTER GEGEN UNDERDOG

Die Nummer eins der Welt gegen die Nummer 82: Der Niederländer Michael van Gerwen ist in seinem Viertelfinale gegen den Litauer Darius Labanauskas klarer Favorit. Alles andere als ein deutlicher Sieg wäre zum Start der Abendsession (20.00 Uhr) eine Überraschung.

BUNTER VOGEL WILL INS HALBFINALE

Mal rot, mal grün, mal gelb: Paradiesvogel Peter Wright wechselt seine Haarfarbe quasi ständig. Gegen den Engländer Luke Humphries will er am Nachmittag (15.00 Uhr) erstmals seit drei Jahren wieder ins WM-Halbfinale.

JUNGSTAR-DUELL

Nathan Aspinall ( England) und Dimitri van den Bergh ( Belgien) stehen sinnbildlich für die nächste Darts-Generation. Sie sind dynamisch, gut trainiert und lösen die alte Generation um Gary Anderson und Co. allmählich ab. Der 28-Jährige Aspinall und sein 25 Jahre junger Kontrahent van den Bergh treten zum Start in den Tag an (13.30 Uhr).

PRICE GEGEN BDO-CHAMPION GEFORDERT

Mit Ausnahme des 4:0 gegen John Henderson hat Gerwyn Price bei dieser WM bisher so seine Probleme. Wenn er diese am Sonntag (21.30 Uhr) nicht abstellt, wird es ganz schwierig, denn mit BDO-Weltmeister Glen Durrant aus England wartet auf den Waliser die bisher härteste Prüfung.

dpa