Lahti

Das vom Weltcup-Gesamtführenden Geiger angeführte Team ließ damit Norwegen und Japan hinter sich. Die wiedererstarken Polen hatten nach einer materialbedingten Disqualifikation keine Chance. Am Sonntag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) steht in Finnland ein Einzel auf dem Programm. Geiger will sein Gelbes Trikot gegen den japanischen Widersacher Ryoyu Kobayashi verteidigen.

