Buchmann weiter Dritter - Formolo siegt nach starkem Solo

Saint-Martin-de-Belleville

Die deutsche Tour-Hoffnung Emanuel Buchmann verteidigte nach 157 Kilometern als Tagesvierter seinen dritten Rang im Gesamtklassement.

Der 27-jährige Ravensburger vom deutschen Team Bora-hansgrohe konnte auf dem 14,8 Kilometer langen Schlussanstieg mit durchschnittlich sechs Prozent Steigung erneut im Feld der Favoriten um den starken Slowenen Roglic gut mithalten. Eine Attacke seines Teamkollegen Lennard Kämna 5,5 Kilometer vor dem Ziel blieb am Ende wirkungslos. Der 23-Jährige aus Fischerhude wurde noch wieder eingeholt. Im Gesamtklassement liegt Buchmann nun 20 Sekunden hinter Vuelta-Sieger Roglic.

Neun Sekunden auf Roglic verlor der kolumbianische Toursieger Egan Bernal. Seine britischen Ineos-Teamkollegen und früheren Tour-de-France-Gewinner Geraint Thomas und Christopher Froome hatten vor dem Etappenfinale abreißen lassen müssen. Die fünftägige Dauphiné-Rundfahrt in den französischen Alpen endet am Sonntag. Das hochklassig besetzte Rennen gilt als Generalprobe für die Tour de France, die am 28. August in Nizza beginnt.

© dpa-infocom, dpa:200814-99-171405/2

dpa