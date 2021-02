Pokljuka

Konsterniert schaute Erik Lesser nach seinem misslungenen Rennen ins Leere, dann folgte die schonungslose Analyse.

Auch weil ausgerechnet der Staffel-Routinier gleich zum Auftakt patzte, gingen die deutschen Biathleten zum Start der Weltmeisterschaften im slowenischen Pokljuka leer aus. Statt der anvisierten Medaille in der Mixed-Staffel liefen Lesser, Arnd Peiffer, Denise Herrmann und Franziska Preuß nach elf Nachladern und mit Rückstand von 1:04,9 Minuten auf Sieger Norwegen nur auf den enttäuschenden siebten Rang. "Ich bin total traurig über meine Leistung. Ich weiß gar nicht, mit was ich zuerst unzufrieden sein soll", sagte Lesser gewohnt selbstkritisch.

Während bei der coronabedingt ersten Geister-WM der Geschichte der siegreiche Titelverteidiger Norwegen sowie Österreich und Schweden auf den Medaillenrängen feierten, wartet das deutsche Team weiter auf das vierte WM-Gold im gemischten Doppel seit dem Triumph 2017. In allen Staffelwettbewerben hatte Bundestrainer Mark Kirchner eine Medaille als Ziel ausgegeben, bei der ersten Möglichkeit waren die Deutschen jedoch chancenlos. "In der Mixed-Staffel laufen eigentlich die vier Besten, ich gehöre heute nicht dazu", sagte Lesser.

Erstmals liefen die Männer in einer WM-Mixed-Staffel zuerst. Doch Lesser, als Startläufer eigentlich eine Bank, geriet im dichten Schneetreiben auf der 1350 Meter hohen Hochebene Pokljuka gleich unter Druck. Der für seine Schnellfeuereinlagen bekannte Routinier konnte im Stehendschießen gerade so die Strafrunde vermeiden und schickte nach insgesamt vier Nachladern seinen Freund Arnd Peiffer mit bereits 1:02,0 Minuten Rückstand als 17. in die Loipe. "Die Nachlader dürfen mir nicht passieren", sagte Lesser, der auch auf der Strecke nicht mithalten konnte.

Der bereits mit sieben Mixed-Medaillen dekorierte Peiffer blieb zwar mit einem Nachlader stehend im Soll, aber läuferisch hinter seinen Möglichkeiten. So wuchs der Rückstand auf die führenden Norweger auf 1:41,9 Minuten an. "Ich war erschrocken, als ich den Rückstand gesehen habe. Ich hatte gehofft, Denise auf einer besseren Position zu übergeben", sagte der Sprint-Olympiasieger.

Denise Herrmann bestätigte zwar auf der Strecke die Entscheidung der Trainer, sie trotz ihrer schwankenden Schießleistungen zu nominieren. Nach einem fehlerfreien Liegendanschlag brauchte die 32-Jährige stehend dann aber alle Nachlader und konnte keinen Boden auf die Medaillenränge gutmachen. "Ich habe versucht, schnell zu schießen und Boden gutzumachen. Beim dritten Nachlader habe ich schon etwas gezittert. Es war auch schwierig zu laufen", sagte die Ex-Weltmeisterin. Franziska Preuß (26) konnte nichts mehr ausrichten, auch weil die Konkurrenz keine Fehler machte. "Alle vier waren heute nicht in Topform", sagte ARD-Expertin Magdalena Neuner.

Für Aufregung vor dem WM-Auftakt sorgte der Corona-Fall des österreichischen Herren-Cheftrainers Ricco Groß. Der 50-jährige Sachse wurde kurz vor dem ersten Rennen positiv getestet, hat aber keine Symptome. Bei den Sportlern waren alle Tests negativ ausgefallen.

Insgesamt stehen bei den Wettkämpfen in Slowenien an neun Wettkampftagen zwölf Entscheidungen an. Die Deutschen haben sich vier bis fünf Medaillen als Ziel gesetzt. 2020 gab es fünf Plaketten, auf einen Titel wartet das Team seit 2019. Am Freitag geht es mit dem Sprint der Männer (15.15 Uhr/ARD und Eurosport) weiter.

